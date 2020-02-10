برشلونة “يتفوق” على بيتيس و”يواصل” المطاردة

محمد بلكادة – صحافي متدرب

حقق برشلونة انتصارا هاما بثلاثة أهداف لهدفين على مضيفه ريال بيتيس، في المباراة التي أجريت اليوم الأحد، على ملعب بينيتو فيامارين لحساب منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني .

النادي الأندلسي لم يحترم عرف كرم الضيافة وزار شباك منافسه الكتالوني بعد مرور 6 دقائق فقط، عن طريق ضربة جزاء سجلها اللاعب سيرخيو كناليس مستفيدا من تقنية “الفار”، التي أكدت مشروعية الخطأ المرتكب. تقدم بيتيس دام لدقائق معدودة بعدما قدم النجم الأرجنتيني ميسي كرة فوق طبق من ذهب لزميله فرينكي دي يونغ، الذي أودعها الشباك معلنا التعادل لفريقه.

وعاد ريال بيتيس للتقدم في النتيجة بتسجيله للهدف الثاني في الدقيقة ال26 بعد تسديدة قوية من الفرنسي نبيل فقير لم تترك أية فرصة للحارس شتيغن.

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و قبل نهاية الجولة الأولى بلحظات، أعاد سيرجيو بوسكيتش المباراة لنقطة الصفر بتسجيله لهدف التعادل و ينهي شوط المباراة الأول المثير بهدفين لمثلهما.

في الجولة الثانية تواصلت الإثارة والتشويق، ففي الدقيقة الـ72 تمكن المدافع كليمنت لينغلي من التكفير عن خطئه الأول في ركلة الجزاء وعوض فريقه بهدف الإنتصار بعدما استقبل عرضية من ميسي أودعها برأسه في الشباك

باقي دقائق اللقاء عرفت خشونة زائدة بين لاعبي الفريقين، فغادر نبيل فقير الملعب في الدقيقة ال74 بعد حصوله على بطاقتين صفراوتين على التوالي وتبعه على ذات المنوال لاعب برشلونة لينغلي بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد دقيقتين، لتنتهي المباراة بانتصار مهم للعملاق الكتالوني واصل به مطاردة المتصدر ريال مدريد على بعد ثلاث نقاط فقط قبل الإصطدام المرتقب بينهما في الكلاسيكو مطلع الشهر القادم، فيما واصل ريال بيتيس نتائجه المتذبذبة وتجمد رصيده عند النقطة الـ 28 في وسط الترتيب .