الإنتر “يقلب” الطاولة على جاره “الميلان” في مباراة مجنونة

وليد لباب_صحافي متدرب
عاشت الجماهير الإيطالية والعالمية اليوم، الأحد، على إيقاع قمة الكالشيو الإيطالي بين الميلان وجاره الإنتر، قمة أوفت بكل وعودها، وانتهت بانتصار للمستقبل إنتر ميلان بواقع 4-2.
في الشوط الأول سيطر زملاء السويدي زلاطان ابراهيموڤيتش على مجريات اللقاء، ليخرج ميلان متقدما بهدفين دون مقابل، من توقيع كل من ريبتش وإيبرا.
قبل أن يعود الإنتر لقلب الطاولة، ويسجل ثلاثة أهداف في ظرف 20دقيقة، تناوب على تسجيلها كل من بروزوڤيتش وفيتشينو وستيفان دي فري، قبل أن يضيف المهاجم البلجيكي لوكاكو رابع الأهداف، في الوقت بدل الضائع من زمن المقابلة.
بهذا الانتصار يعزز الإنتر صدارته بـ 54 نقطة، بفارق الأهداف عن أقرب مطارديه يوڤنتيس، فيما تجمد رصيد الميلان في 32 نقطة، في المرتبة العاشرة.
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