8 قتلى من مليشيا الحوثي في تجدد المعارك بغرب مدينة تعز

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الخليج 365 - الرياض- TAIZ, YEMEN - FEBRUARY 08: Members of the Popular Resistance Committees loyal to Yemeni President Abdrabbu Mansour Hadi make preparations before they stage attacks against the Houthis in Taiz, Yemen on February 08, 2016. (Photo by Abdunnaser Al-Saddek/Anadolu Agency/Getty Images) نشر قبل 1 دقيقة - 1:36 صباحًا, 10 فبراير 2020 م المناطق - الرياض تجددت المعارك العنيفة في غرب مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، بين الجيش اليمني، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بعد أقل من أسبوع من الهدوء الحذر.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن “المعارك تجددت عقب هجوم شنته المليشيات الحوثية المدعومة من إيران مساء السبت على مواقع الجيش في جبهة الصياحي بغرب المدينة وأسفرت عن مصرع ثمانية من مليشيا الحوثي وجرح آخرين”.

كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني، مدفعا للمليشيات الحوثي في منطقة الدبح بالربيعي، أدى إلى إعطابه.

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