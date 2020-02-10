شكرا لقرائتكم خبر عن تصفية 10 إرهابيين واستشهاد ضابطين بسيناء المصرية والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت عناصر القوات المسلحة المصرية من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الإرتكازات الأمنية بشمال سيناء. كما تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والإشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة وإستشهاد ضابطين، و5 درجات أخرى.

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