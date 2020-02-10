برشلونة يصالح جماهيره بانتصار صعب على بيتيس العنيد

بدأت المباراة بقوة من قبل أصحاب الأرض الذين ضغطوا بشكل مرتفع على برشلونة قبل أن يمر نبيل فقير بالكرة لمنطقة الجزاء ويسددها لترتطم في دي لونجليه ويحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها سيرخيو كناليس الهدف الأول في الدقيقة السادسة.حاول برشلونة أن يعود في المباراة سريعًا وبالفعل من تمريرة سحرية لليونيل ميسي سجل فيرنكي دي يونج هدف التعديل في الدقيقة التاسعة.

كاد برشلونة أن يضيف الهدف الثاني تارة عن طريق ميسي المنفرد وأخرى عن طريق جريزمان دون فائدة في ظل تألق الدفاع وحارس المرمى.

وسجل المتألق نبيل فقير الهدف الثاني لفريقه عقب خطأ ساذج لفيدال في وسط الملعب فقد بسببه الكرة، ليمر فقير بسرعته ويسدد كرة قوية على يسار تير شتيجن.



ستمر تهديد فريق ريال بيتيس على مرمى برشلونة فيما تبقى من النصف الأول حتى جاء التعديل من بوسكيتس بعد استلامه لكرة ميسي الثابتة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني كاد برشلونة أن يسجل عن طريق ميسي لكن حارس ريال بيتيس كان في الموعد وتصدى للكرة بشكل مذهل، قبل أن يكرر تألقه من جديد بعد دقائق أمام ميسي أيضًا.

وكاد ميسي أن يكرر هدفه الشهير في الموسم الماضي بمرمى بيتيس على نفس الملعب عندما رفع الكرة من فوق الحارس في الزاوية البعيدة لكن الكرة هذه المرة أخطأت المرمى.

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سجل لونجليه الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة الـ73 بعد ارتقاء رائع لعرضية ميسي التي جاءت من ضربة ثابتة أيضًا ليتقدم للمرة الأولى للنادي الكتالوني في المباراة.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لنبيل فقير في الدقيقة الـ76 بعد تدخل قوي منه وتلقى بعدها بطاقة أخرى بسبب الإعتراض ليتم طرده.

بعدها بدقائق أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه كليمون لونجليه ليطرد هو الآخر وتعود الموازين لتتساوى بين الفريقين قبل حوالي عشر دقائق من نهاية اللقاء.

بهذه النتيجة يستمر برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد وفي رصيده 49 نقطة.