ريمونتادا إنتر تعصف بميلان في 'ديربي الغضب'

رياضة 2020-02-09 | 22:40 1,074 مشاهدة قلب فريق إنتر الطاولة على ضيفه ميلان، بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 4-2، وذلك في مباراة الديربي التي جمعت الفريقين على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر الدوري الإيطالي وسجل هدفي ميلان أنتي ريبيتش د (40)، وزلاتان إبراهيموفيتش د (45+1)، بينما أحرز أهداف إنتر كل من مارسيلو بروزوفيتش د (51)، وماتياس فيسينو د (53) وستيفان دي فري د (70)، وروميلو لوكاكو د (90+3). إنتر رفع رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق الأهداف عن يوفنتوس الوصيف، بينما تجمد رصيد ميلان عند 32 نقطة في المركز العاشر. المحرر: محمد خليل

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