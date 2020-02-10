خضر: ما حدث بالهرمل دليل حضور الجيش لفرض الامن في المحافظة

أكد ​محافظ​ بعلبك- الهرمل ​بشير خضر​، في حديث تلفزيوني، ان "الذي حصل في منطقة الهرمل مؤسف"، محذراً "كل من يراهن على تعب الجيش و​القوى الامنية​"، معزياً "​قيادة الجيش​ وافراد الجيش، اضافة لأهالي الشهداء الذين سقطوا في الكمين"، معتبراً ان "ما حدث ما هو الا دليل اضافي على ان الاجهة الامنية بكل اقسامها جاهزة وحاضرها ومستمرة بالاجراءات التي تقوم باتباعها والهادفة الى فرض الامن تحت اي ظرف كان في محافظة ​بعلبك الهرمل​".

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