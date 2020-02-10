تساءل الخبير الإقتصادي وليد ابو سليمان بأنه "في ظل الشح الحاصل في الدولار والحاجة الى خمس مليارات لتحريك الاقتصاد من جديد، ماذا فعلتم لكي تستعيدوا المليارات المخبئة في المنازل او ما يعرف بالرساميل الميتة او (dead capital) والتي اخرجت من المنازل والمقدرة بأكثر من ثلاثة مليارات وهي كانت وحدها كفيلة بوقف الانهيار الحاصل فيما لو أعيدت الى السوق من جديد ومن دون الحاجة الى التوسل من الخارج؟"
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، اعتبر ابو سليمان أنه "حتى الان لم تلتفت السلطة الى هذه الرساميل ولم تعط أصحابها اي حوافز لإعادتها الى الاقتصاد، مزيدا من التخبط والضياع! الى متى؟".
كانت هذه تفاصيل خبر ابو سليمان:ماذا فعلتم لإستعادة المليارات المخبأة الكفيلة بوقف الإنهيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.