ابو سليمان:ماذا فعلتم لإستعادة المليارات المخبأة الكفيلة بوقف الإنهيار

تساءل الخبير الإقتصادي ​وليد ابو سليمان​ بأنه "في ظل الشح الحاصل في ​الدولار​ والحاجة الى خمس مليارات لتحريك ​الاقتصاد​ من جديد، ماذا فعلتم لكي تستعيدوا المليارات المخبئة في المنازل او ما يعرف بالرساميل الميتة او (dead capital) والتي اخرجت من المنازل والمقدرة بأكثر من ثلاثة مليارات وهي كانت وحدها كفيلة بوقف الانهيار الحاصل فيما لو أعيدت الى السوق من جديد ومن دون الحاجة الى التوسل من الخارج؟"

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، اعتبر ابو سليمان أنه "حتى الان لم تلتفت ​السلطة​ الى هذه الرساميل ولم تعط أصحابها اي حوافز لإعادتها الى الاقتصاد، مزيدا من التخبط والضياع! الى متى؟".