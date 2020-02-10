الحجار: البيان الوزاري غير واضح وفيه الكثير من الضبابية ولن نعطي الثقة للحكومة

اكد عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​محمد الحجار​ ان "العلاقة تاريخية مع الحزب التقدمي الاشتراكي، وتعود لسنوات طويلة خلت"، مشيراً الى انها "بدأت علاقة شخصية بين الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​، ورئيس الحزب وليد جنبلاط، ومن ثم انتقلت الى ان تكون سياسية بعد اتفاق الطائف، وصولا الى عهد ​سعد الحريري​ عندما كان رئيسا للحكومة".

وفي حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية، لفت الحجار الى ان "​تيار المستقبل​ و​الحزب الاشتراكي​ حزبان وليسا حزبا واحدا، وبالتالي اذا كان لديهما اختلاف في وجهات النظر فهذا امر طبيعي، ولكن يبقى الخط البياني هو خط تحالفي وتوافقي فيما بينهما"، مبيناً انه "سيتم مناقشة البيان الوزاري وستحضر الكتلة الجلسة، لتفنيد البيان الوزاري للحكومة التي يرأسها حسان دياب، فهذا البيان فضفاض وغير واضح وفيه الكثير من الضبابية، وهو كلام انشائي ولا يتضمن آلية واضحة لكيفية العمل على تطبيق بعض العناوين الواردة فيه كمكافحة الفساد وهدر ​المال​ العام واصلاح الادارة، فمن هنا توجهنا لعدم اعطاء الثقة للحكومة".