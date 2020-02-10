حواط: جنود الجيش اللبناني هم صمام الأمان وضمانة الاستقرار

استنكر وزير ​الاتصالات​ ​طلال حواط​، بشدة الاعتداء الذي تعرض له ​الجيش اللبناني​ في منطقة ​الهرمل​، والذي أدى إلى سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى.

واعتبر خلال تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "وببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا وذوي ​شهداء الجيش اللبناني​، باستشهاد جنودنا الذين هم صمام الأمان وضمانة الاستقرار".