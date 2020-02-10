حواط: جنود الجيش اللبناني هم صمام الأمان وضمانة الاستقرار

استنكر وزير الاتصالات طلال حواط، بشدة الاعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في منطقة الهرمل، والذي أدى إلى سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى.
واعتبر خلال تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أنه "وببالغ الحزن والأسى نعزي أنفسنا وذوي شهداء الجيش اللبناني، باستشهاد جنودنا الذين هم صمام الأمان وضمانة الاستقرار".
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