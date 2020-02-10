انقاذ شابين احدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة اثر انحراف سيارتهما بكفريا

افاد ​الدفاع المدني​ عن "انقاذ عناصره شابين احدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة اثر انحراف سيارتهما عن مسارها بسبب تكون طبقات من الجليد في ​كفريا​ ​البقاع الغربي​". إضغط للمزيد

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