باسيل: استشهاد 3 عسكريين من الجيش يطرح موضوع السلاح المتفلت

إعتبر رئيس ​التيار الوطني الحر​ القوية ​جبران باسيل​ في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أن "استشهاد ٣ عسكريين من ​الجيش​ اثناء مطاردة سارقين مسلحين في ​الهرمل​، تطرح بقوة موضوع ​السلاح​ المتفلت كل الدعم للجيش وللقوى الامنية". إضغط للمزيد

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