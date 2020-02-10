ماريو عون: نعمل على تلبية مطالب الحراك ونقوم بالاصلاح والتغيير قدر الامكان

أكد عضو تكتل "​​لبنان​ القوي​" النائب ​ماريو عون، في حديث تلفزيوني، اننا "نعمل على تلبية مطالب الحراك بشكل كبير ونحن نعمل بكل جدية لتحقيق المطالب التي طالب بها الشعب وخرج من اجلها في 17 تشرين، ونعمل على تحقيق الاصلاح والتغيير قدر الامكان"، موضحاً "ضرورة تطهير ​القضاء​، لأنه الجهة الاساسية والفعالة بتحقيق مطالب الشعب، واليوم يوجد في القضاء مطبات كبيرة، ويوجد تشكيلات قضائية يجب ان تتقدم بنا الى الامام، وفي الايام القادمة بالطبع سنرى العديد من النتائج الايجابية على صعيد مكافحة ​الفساد​ والهدر".

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