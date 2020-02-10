تبون: اعزي الجيش الجزائري بشهيد الهجوم الانتحاري على حدودنا مع مالي

علق ​الرئيس الجزائري​ ​عبد المجيد تبون​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على الهجوم الانتحاري الذي استهدف قوات ​الجيش الجزائري​، معتبراً انه "بعد الاستشهاد البطولي لابن الأشاوس، بن عدة براهيم، المرابط على حدودنا مع مالي، في العملية الإجرامية ببرج باجي مختار، بحزن وأسى أعزي نفسي في هذا المصاب، وأعزي الأسرة الكبيرة للجيش الوطني الشعبي وعائلة الشهيد".

هذا واعلنت ​وزارة الدفاع الجزائرية​ أن "انتحاري على متن مركبة رباعية الدفع مفخخة استهدفت مفرزة للجيش بمنطقة تيماوين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة.