الأمن السعودي يلقي القبض على شاب عرض مخدرات على فتاة بالشارع

ألقت أجهزة الأمن في المنطقة الشرقية بالسعودية القبض على شاب بتهمة الترويج للحبوب المخدرة، بعدما ظهر في مقطع فيديو صورته فتاة، قالت إنه عرض عليها بضاعته المحظورة.
وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشاب بعد انتشار هذا المقطع، مبينة أنه يخضع حاليا للتحقيقات الأولية وستجري إحالته للجهات المختصة.
ويوثق مقطع الفيديو، الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، شابا وهو يسير مبتعدا عن فتاة كانت تصوره بهاتفها الجوال في أحد الطرق بشارع عام.
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