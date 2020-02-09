سفارة المغرب في بكين: لا إصابات بفيروس “كورونا” في جاليتنا

قالت سفارة المغرب في بكين، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالصين، إلى حدود أول أمس الجمعة.

وأوصت السفارة في بلاغ لها أمس السبت، بالاتباع الدقيق لتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الصينية وخاصة في ما يتعلق بالسفر والتدابير اللازمة لمنع انتشار المرض.

وذكر البلاغ، بأن “خلية الأزمة التي تم إنشاؤها داخل السفارة، تحت الإشراف المباشر ل عزيز مكوار سفير المغرب في الصين، بتعاون وثيق مع السلطات المغربية والصينية، تتابع باستمرار تطور الأوضاع في جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية”.

وأشار أيضا إلى أن الأرقام الهاتفية الأربعة، التي تم نشرها سابقا، تظل متاحة لأفراد الجالية المغربية المقيمة في الصين الراغبين في الاتصال بالسفارة، حيث سيظل مجموع أعضاء هذه البعثة معبئين ولن يدخروا أي جهد لضمان راحة وأمن المواطنين المغاربة بالصين.

وكانت السفارة قد أهابت في وقت سابق، بجميع أفراد الجالية المعنيين، في حال الحاجة إلى مساعدة قنصلية، الاتصال بمصالحها عبر أرقامها الهاتفية المحينة 18701156920 أو 15652198381 أو 18701122273 أو 18701097187.