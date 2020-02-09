كأس محمد السادس للأبطال.. الرجاء إلى نصف النهائي رغم الهزيمة أمام المولودية الجزائري

وليد لباب_صحافي متدرب

انتهت منذ لحظات مقابلة الرجاء الرياضي أمام ضيفه مولودية الجزائر، بانتصار المولودية بهدف وحيد، ومرور الرجاء للمربع الذهبي، بحكم أنه حقق الأهم في مقابلة الذهاب بالبليدة، حيث عاد بالانتصار، بواقع هدفين لهدف واحد.

وبالعودة لأطوار المقابلة فقد عرف الشوط الأول، محاولات رجاوية، غير أن المولودية وعكس مجرى المقابلة، استطاع افتتاح حصة التسجيل من نقطة الجزاء، عبر اللاعب سامي فريوي في الدقيقة 40، ليخرج المولودية متقدما.

في الشوط الثاني، حاول صاحب الضيافة النزول بكل ثقله لهز شباك الحارس البديل طوال، غير أن المولودية حافظ على تقدمه.

تأهل اليوم يحول تركيز الرجاء نحو باقي الاستحقاقات، وأولها “كلاسيكو” الأربعاء، الذي سيحل فيه ضيفا على نادي الجيش الملكي بالعاصمة الرباط.