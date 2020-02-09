وزارة الخارجية تطلق استراتيجية رقمية جديدة .. موقع محدث وتطبيق ونشر بلغات متعددة على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي

أطلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال الأسبوع الجاري، تطبيقا جديدا للهواتف المحمولة، مع تحديث موقعها الالكتروني، مراهنة على الترسانة الالكترونية الجديدة، من أجل تعزيز صورة المغرب دوليا، وتحقيق اشعاع أكبر للمملكة والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية.

وقالت الوزارة اليوم إن استراتيجيتها الرقمية الجديدة، ستعتمد فيها على تحديث وتطوير موقعها الإلكتروني “www.diplomatie.ma“، وهي النسخة الجديدة التي تمثل جزءا من حزمة خدمات رقمية تتضمن تطبيقًا للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، تحت اسم “Diplomacy”.

وتقول الوزارة إن موقعها الجديد يراعي احتياجات المستخدمين المستهدفين، في إطار منطق القرب والبساطة، والتي تهم بشكل خاص مواطني المغرب والجالية المقيمة بالخارج، وكذا مختلف وسائل الإعلام، والأكاديميين، والمؤسسات الشريكة، والمنظمات غير الحكومية، والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى مراكز الابحاث المغربية والدولية.

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تشمل هذه الاستراتيجية الرقمية الجديدة أيضا إدخال تعديلات في طريقة الاستعمال على شبكات التواصل الاجتماعي “Twitter” و “Facebook” و “Instagram” ، بالإضافة إلى قناة “Youtube”، حيث سيتم بث مقاطع الفيديو التي تعرض الأنشطة الدبلوماسية والمعلومات ذات الطابع العملي.

ومن بين الخدمات المحدثة قيد التطوير بالموقع وكذلك على مستوى الشبكات الاجتماعية والتطبيق، تضع الوزارة المعلومات العملية للمسافرين والطلاب على سبيل المثال، وكذا دليل الإجراءات الإدارية، ومعلومات حول مختلف الملفات المتعلقة بقضايا الساعة.

وكان الوزير ناصر بوريطة قد أحد تغييرات في هيكلة وزارته الداخلية، وهي التغييرات التي أثارت الكثير من الجدل، غير أن مصادر من الوزارة بررتها بتوجه الخارجية نحو العالم الرقمي ومراهنتها عليه، ما يستدعي حسب أطر قادرون على مواكبة هذا التطور.