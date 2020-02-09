بهدف “قاتل”.. “سندباد الشرق” يتجاوز حسنية أكادير

داوود أيت بلقاسم – صحافي متدرب

تمكن فريق مولودية وجدة من حسم الثلاث نقاط لصالحه في المواجهة، التي جمعته بحسنية أكادير برسم مؤجل الجولة 15 من البطولة الإحترافية.

وتميزت المباراة بمستوى جيد من الجانبين، ترجمه اللاعبين على أرضية الملعب.

وسجل المتألق إسماعيل خافي الهدف الأول للمولودية في الدقيقة 48، قبل أن يعدل هداف الحسنية كريم البركاوي الكفة دقيقتين بعد ذلك، مستغلا تمريرة من سفيان المرسلي.

وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة نحو اقتسام النقاط بدون غالب ولا مغلوب، باغث لامين دياكيتي دفاعات الحسنية، ناجحا في إهداء نقاط المواجهة كاملة للجماهير الوجدية، التي حجت بكثافة إلى الملعب.