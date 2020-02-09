وليد لباب_صحافي متدرب
انتهى منذ لحظات الشوط الأول، من المقابلة التي تجمع الرجاء البيضاوي بمولودية الجزائر، برسم إياب ربع نهاية كأس محمد السادس للأندية البطلة بتفوق المولودية بهدف دون رد، وقعه اللاعب سامي في الدقيقة 40 من نقطة الجزاء.
والتجأ الحكم إلى تقنية “الفار” للحسم في ضربة جزاء للفريق الجزائري أمام ترقبات أنصار الفريقين، والتي منحت التقدم للمولودية في انتظار أطوار النصف الثاني من المباراة.
وشهدت المباراة مغادرة حارس مولودية الجزائر شعال غادر لأرضية الميدان مصابا، ليتم استبداله بالحارس الإحتياطي.
كانت هذه تفاصيل خبر كأس محمد السادس للأبطال.. الرجاء ينهي الشوط الأول متأخرا أمام المولودية الجزائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.