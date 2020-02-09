كأس محمد السادس للأبطال.. الرجاء ينهي الشوط الأول متأخرا أمام المولودية الجزائري

وليد لباب_صحافي متدرب

انتهى منذ لحظات الشوط الأول، من المقابلة التي تجمع الرجاء البيضاوي بمولودية الجزائر، برسم إياب ربع نهاية كأس محمد السادس للأندية البطلة بتفوق المولودية بهدف دون رد، وقعه اللاعب سامي في الدقيقة 40 من نقطة الجزاء.

والتجأ الحكم إلى تقنية “الفار” للحسم في ضربة جزاء للفريق الجزائري أمام ترقبات أنصار الفريقين، والتي منحت التقدم للمولودية في انتظار أطوار النصف الثاني من المباراة.

وشهدت المباراة مغادرة حارس مولودية الجزائر شعال غادر لأرضية الميدان مصابا، ليتم استبداله بالحارس الإحتياطي.