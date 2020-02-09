مقتل سبعة عسكريين في اشتباكات مع مسلحين شمال سيناء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الجيش المصري عن مقتل سبعة من عناصره بينهم ضابطين، في هجوم مسلح على موقع أمني في محافظة شمال سيناء، مساء يوم الأحد، مشيرا إلى تصدي عناصر الجيش لمجموعة مسلحة من العناصر "الإرهابية" من خلال الاشتباك معها، ما أسفر عن مقتل عشرة أفراد من المهاجمين.

وقال الجيش المصري، في بيان، إن قوة الارتكاز الأمني تمكنت من تدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر المسلحة، وأضاف أن "ضابطين اثنين قتلا نتيجة تبادل إطلاق النيران، بالإضافة إلى خمسة عسكريين آخرين من درجات أخرى".

وأضاف أنه "جار أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث"، فيما شدد على استمرار "جهود القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب، واقتلاع جذوره".

وقال المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه "عند الساعة 5.00 مساء، تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابي على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء".

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وأشار أنه "نتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم إصابة واستشهاد 2 ضابط و5 درجات أخرى (رتبة أقل من ضابط)"، دون أن يذكر إحصائية مفصلة حول عدد القتلى أو الجرحى.

وذكرت تقارير صحافية، نقلا عن مصادر قبلية وشهود عيان، أن تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" الإرهابي، هاجم كمين "زلزال" التابع للجيش المصري في منطقة "الجورة" جنوب مدينة الشيخ زويد، شمالي سيناء، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع أفراد الكمين.

وأوضحت المصادر التي تحدثت إلى "العربي الجديد" أن المسلحين هاجموا الكمين من اتجاهات عدة، فيما أطلقوا النار وقذائف صاروخية صوب الكمين، لافتة إلى أن قوات الجيش هرعت إلى المكان، مدعومة بطيران حربي لوقف هجوم المسلحين.