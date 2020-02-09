مفاجأة صادمة.. 27 ألف «داعشي» أجنبي في سوريا والعراق

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:36 صباحًا, 10 فبراير 2020 م
المناطق - الرياض
كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس مكتب مكافحة الإرهاب الأممي فلاديمير فورونكوف أن نحو 27 ألف إرهابي أجنبي يوجدون في سورية والعراق. وقال إن تنظيم داعش خسر موطئ قدمه في سورية، وشهد تغيير قيادته، بعد مقتل مؤسسه أبوبكر البغدادي، في أكتوبر الماضي. غير أنه لا يزال يمثل نواة للتهديد الإرهابي العابر للحدود. ودعا العالم إلى أن يكون صفاً واحداً في وجه التنظيم، الذي يحاول استعادة قدراته، لخوض عمليات كبيرة على نطاق دولي، بحسب ما نقلت عنه وكالة «نوفوستي» للأنباء (السبت). وحذر من أن خلايا التنظيم المحلية متمسكة بإستراتيجيتها السابقة، المتمثلة في سعيها لتعزيز وجودها في مناطق الأزمات، مستغلة المشكلات المحلية.
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