تجاوز عدد وفيات «كورونا المستجد» ضحايا سارس

ـ تسجيل عدد وفيات يومي قياسي عند 89 حالة

ـ الصينيون يستأنفون أعمالهم وموظفون يعملون من منازلهم

ـ هونج كونج تفرج عن ركاب وطاقم سفينة محتجزة

ـ تأكيد إصابة 25 بكوريا الجنوبية

ـ العديد من الشركات والمدارس تظل مغلقة

بكين ـ عواصم ـ وكالات:

أعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 811 أمس متجاوزا عدد ضحايا فيروس سارس الذي انتشر بين عامي 2002 و2003. فيما تجاوزت حالات الإصابة المؤكدة في الصين وحدها 36 ألفا و600 شخص.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية بالصين امس أن عدد حالات الوفاة اليومي بلغ مستوى قياسيا عند 89 حالة ليزيد الإجمالي كثيرا عن الوفيات التي تسبب فيها فيروس الالتهاب التنفسي الحاد “سارس” والتي بلغت 774 حالة. ومن بين أحدث الوفيات كان هناك 81 حالة في هوبي حيث وقع أكبر عدد من الإصابات بالفيروس. وشهدت حالات الوفاة في ووهان عاصمة إقليم هوبي تراجعا نادرا من نوعه. وسجلت حالات الإصابة الجديدة أمس الاول أول انخفاض منذ الأول من فبراير فانخفضت إلى ما دون ثلاثة آلاف إلى 2656 حالة إصابة منها 2147 حالة في هوبي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين بلغ 37198 حالة. وقال جوزيف أيزنبرج استاذ الأوبئة بكلية الصحة العامة بجامعة ميشيجان إن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الوباء بلغ ذروته. وأصبح كثير من المدن الصينية المكتظة عادة بالناس شبه خالية خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن أمر قادة الحزب الشيوعي بإغلاق فعلي لبعض المدن وألغوا رحلات طيران وأغلقوا مصانع ومدارس. وتأثرت أسواق المال العالمية برؤية الاقتصاد الصيني في هذه الحالة من التراجع فانخفضت الأسهم ولجأ المستثمرون للملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات والين الياباني.

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وسيظل عدد كبير من أماكن العمل والمدارس مغلقا اليوم الاثنين وسيعمل الكثير من الموظفين من منازلهم. وقالت صحيفة نيكي المالية إن الصين عطلت خطة شركة فوكسون تكنولوجي المورد لأبل لاستئناف الإنتاج في الصين اعتبارا من اليوم. وقالت صحيفة الشعب إن إقليم هيبي الذي يحيط ببكين سيُبقي المدارس مغلقة حتى الأول من مارس. وأغلقت عدة أقاليم المدارس حتى نهاية فبراير. يأتي ذلك فيما تراجع سفر الصينيين في فترة مهرجان الربيع بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي بسبب تفشي الفيروس القاتل الذي أعاق حركتهم، وفقا لوزارة النقل الصينية. ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن بيان نشرته الوزارة عبر تطبيق “وي شات” الصيني للتواصل أن المسافرين قاموا بـ35ر1 مليار رحلة عبر خطوط السكك الحديدية والطرق البرية وبالسفن والطائرات في الفترة من 10 يناير إلى 8 فبراير هذا العام.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المسافرين بالطائرات والقطارات تراجع بنسبة 33% تقريبا مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي. وأعلنت المدن والعواصم الكبرى قيودا جديدة على السفر أمس الاول على جميع القادمين من الصين أو الذين كانوا هناك خلال 14 يوما مضت. ومدت ماليزيا الحظر ليشمل الزوار من الصين بشكل عام. ونشرت فرنسا مذكرة سفر جديدة لمواطنيها قائلة إنها لا توصي بالسفر إلى الصين ما لم يكن هناك سبب “قهري”.

وطلبت إيطاليا من الأطفال القادمين من الصين عدم الذهاب طوعا إلى المدارس. من جانبها، أكدت كوريا الجنوبية إصابة 25 شخصا بفيروس كورونا، تعافى ثلاثة منهم من المرض وخرجوا من المستشفيات، طبقا لما ذكرته شبكة “كيه.بي.إس.وورلد” الإذاعية الكورية الجنوبية. ومن بين الحالات المؤكدة، يتلقى 22 مريضا العلاج في أجنحة عزل. بدورها، أعلنت السلطات الصحية في هونج كونج أنه سيتم الإفراج عن جميع الركاب والطاقم على متن السفينة السياحية (وورلد دريم)، التي فُرض فيها حجر صحي وعددهم 3600 شخص. وقال الطبيب ليونج يو هونج، كبير مسؤولي صحة الموانئ إن الاختبارات أظهرت عدم وجود فيروس كورونا في عينات الجهاز التنفسي، التي تم أخذها من جميع أفراد الطاقم وعددهم 1800 شخص على متن السفينة. وكان الفيروس قد تسبب في وفاة أكثر من 800 شخص في البر الرئيسي الصيني. الى ذلك، انطلقت مساء أمس الاول طائرة بريطانية من نوع الطيران العارض (شارتر) تحمل عائدين من منطقة ووهان التي ضربتها الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد إلى بريطانيا. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في لندن إن الطائرة التي تقل 200 راكب بريطاني وعددا آخر من مواطني الدول الأخرى أقلعت صباح أمس بتوقيت الصين من ووهان. وفي ألمانيا، أعلن الصليب الأحمر في برلين أنه أتم الاستعداد للإشراف على 20 شخصا من العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي تعد بؤرة تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد. وقال رئيس قسم التعاون الدولي بالصليب الأحمر، كريستوف يونين، في برلين صباح امس إنه تم تجهيز 12 غرفة، مضيفا: “بالنسبة للأشخاص (العائدين) يعد ذلك موقفا مرهقا، لذلك من المقرر جعل الإقامة مناسبة لهم قدر الإمكان”، موضحا أنه سيتم توفير أجهزة تلفاز وشبكة إنترنت لاسلكية لهم.