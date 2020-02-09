الجيش السوري يحكم سيطرته على عشرات البلدات والقرى بريفي إدلب وحلب

دمشق ـ الخليج 365 ـ وكالات:

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا استعادة وحدات الجيش السوري بمحافظتي إدلب وحلب السيطرة الكاملة على مساحة جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع وإحكام السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة. وذكرت القيادة في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا” أنه “بكفاءة عالية ويقين مطلق بالنصر تتابع وحدات من قواتنا المسلحة العاملة في محافظتي إدلب وحلب تقدمها الميداني للقضاء على التنظيمات الإرهابية المسلحة التي زادت من أعمالها العدوانية واستهدافها المناطق السكنية والمدنيين الآمنين بقذائف الموت والدمار وصعدت من إجراءاتها التعسفية بحق السكان المدنيين وتواصل منعهم من الخروج من مناطق سيطرتها وتستخدمهم كدروع بشرية”.

وأضافت القيادة “لقد تمكنت قواتنا المسلحة الباسلة من تحقيق إنجازات ميدانية نوعية والتقت القوات المتقدمة من اتجاه إدلب الشرقي بالقوات المتقدمة من اتجاه حلب الجنوبي مستعيدة السيطرة على مساحات جغرافية تزيد عن 600 كيلومتر مربع وإحكام السيطرة على عشرات البلدات والقرى والتلال الحاكمة”.

وجددت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية التأكيد على استمرار الجيش السوري في تنفيذ واجباته الوطنية والدفاع عن سيادة الاراضي السورية.

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