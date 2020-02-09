الفلسطينيون: لن نتعامل مع أي خرائط لا تقوم على حدود 67

الاحتلال يهدد بشن عدوان على غزة

القدس المحتلة ـ الخليج 365 ـ وكالات: أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها لن تتعامل مع أي خرائط للسلام مع إسرائيل لا تقوم على الحدود المحتلة عام 1967. وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “إن الخارطة التي نعرفها هي خارطة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو “حزيران” عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها”. وشدد أبو ردينة، على أن خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفق قرارات الأمم المتحدة، وهي الوحيدة التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وأن أية خرائط أخرى تعني استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في وقت سابق امس “نحن بصدد رسم خريطة للأراضي التي ستكون وفقا لخطة (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) جزءا من دولة إسرائيل، وهذه 800 كيلو متر من المنطقة الحدودية”. واعتبر نتنياهو أن “تجهيز الخرائط يعني تطبيق السيادة على كافة الأراضي بما في ذلك المستوطنات في الضفة الغربية ومنطقة الأغوار بأكملها”. من جانبه، قال مصدر دبلوماسي أميركي: “نحن على اتصال وثيق مع إدارة نتنياهو”.

على صعيد آخر، هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جديد بشن عدوان عسكري على قطاع غزة. وذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومة الاحتلال.

وهاجمت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي أمس الاول موقعين لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة، ردا على ما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وقبل أيام، أعلنت إسرائيل تقليص مساحة الصيد أمام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة من 15 ميلا بحريا إلى عشرة أميال بحرية، وزعمت إن هذا جاء ردا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من القطاع تجاه الأراضي الإسرائيلية.