«الصحة» تتابع الجهود المبذولة للتصدي للفيروس

تطبيق الحجر الصحي على القادمين من المناطق الموبوءة

مسقط ـ الخليج 365:

استعرض مركز إدارة الحالات الطارئة بوزارة الصحة أمس الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل الوزارة للشؤون الصحية رئيس قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة وأعضاء من قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف. تضمن الاجتماع عرضا لأهم الاجراءات التي قامت بها وزارة الصحة والجهات المعنية للتصدي لفاشية كورونا المستجد، وتم استعراض ومناقشة خطط الطوارئ في المنافذ البرية والبحرية والجوية والتنسيق القائم بين وزارة الصحة ومختلف الجهات ذات الصلة. كما سلط الضوء على خطط طوارئ الصحة العامة وأهمية التنسيق بين الجهات الصحية على كافة المستويات والتخصصات، وجاهزية ودور القطاع الصحي الخاص في هذا الشأن. وكانت وزارة الصحة أصدرت البيان رقم (5) مساء أمس الأول بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد فيما يلي نصه: متابعة للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة فيما يختص بالوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد عالميا والمتمثلة في ارتفاع عدد الحالات المسجلة والمؤكدة مخبريا في جمهورية الصين الشعبية وخارجها.

وإذ تطمئن الوزارة المواطنين والمقيمين إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة لفيروس كورونا المستجد في السلطنة، فإنها تؤكد جاهزية مؤسساتها الصحية للتعامل مع أي حالة قد تفد إلى أراضي السلطنة وذلك بتنفيذ خطط الإستعداد والجاهزية وتفعيل المسارات التي تم وضعها آنفا على صعيد المؤسسات الصحية بقطاعيها الحكومي والخاص وعلى صعيد المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. حيث كانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت بأنه واعتبارا من يوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020 تم تعليق جميع رحلات الطيران المدني المتجهة إلى جمهورية الصين الشعبية. وتقوم وزارة الصحة بتطبيق الحجر الصحي على القادمين من المناطق الموبوءة بفيروس كورونا المستجد وذلك لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرتهم لأي من المناطق الموبوءة، ويتم متابعتهم يوميا من قبل كادر متخصص للتأكد من عدم ظهور أعراض مرضية لديهم والتعامل المبكر معها.

وتجدد الوزارة مناشدتها للمواطنين والمقيمين التعاون معها بتجنب السفر إلى جمهورية الصين الشعبية والمناطق الموبوءة إلا في حالة الضرورة القصوى والإفصاح عن سفرهم للجهات الصحية في المنافذ الحدودية عند العودة من هذه المناطق. كما وتهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين ضرورة اتباع النصائح والإرشادات الصادرة عنها من خلال القنوات الإعلامية الرسمية فيما يختص بالإجراءات الوقائية، وتؤكد على الجميع ضرورة عدم الإلتفات للشائعات أو الترويج لها وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية مع الحرص على التواصل مع الوزارة عن طريق مركز الاتصال (24441999) في حالة وجود أي استفسار.