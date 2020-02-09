إسرائيل تمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأردن

القدس المحتلة ـ وكالات: أعلن مسؤول فلسطيني أن إسرائيل بدأت أمس بمنع تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأردن حتى إشعار آخر. وصرح الوكيل المساعد في وزارة الزراعة الفلسطينية طارق أبو لبن ، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن قرار المنع الإسرائيلي يشمل منع تصدير المنتجات من خضراوات وفواكه وزيت زيتون وتمور. واعتبر أبو لبن قرار المنع “سياسي”، ويأتي ردا على قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول الإسرائيلية منذ أشهر. وأوضح أن قيمة تصدير هذه المنتجات تبلغ سنويا 100 مليون دولار، وتتركز غالبية زراعتها في الأغوار في الضفة الغربية التي تهدد إسرائيل بفرض سيطرتها عليها. وكانت الحكومة الفلسطينية قررت الأحد الماضي وقف استيراد المنتجات الزراعية، وعصائر الفاكهة، والمياه المعدنية من السوق الإسرائيلية ردا على قرار إسرائيلي مماثل. وقبل يومين قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إن السلطات الإسرائيلية أعادت على الحواجز شاحنات فلسطينية محملة بمنتجات زراعية لأغراض التصدير لعدد من دول العالم. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي 88 مليون دولار خلال عام 2018، وهي تمثل ما نسبته 68 بالمئة من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130 مليون دولار، فيما أن حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في عام 2018 بلغ 694ر7 مليار دولار سلعية مرصودة.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية حظرت إدخال الخضار والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية على قاعدة التعامل بالمثل، بعد منع إسرائيل إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى سوقها.