وزير الشباب يكشف سبب التأخر بتنفيذ الملعب المهدى من السعودية

رياضة 2020-02-09 | 21:20 2,929 مشاهدة كشف وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، سبب تأخير الشروع بتنفيذ الملعب المهدى من المملكة العربية لسعودية.



واشار رياض الى ان "المواقع المقترحة اصطدم بعض منها بـ آلية الاختيار غير المناسبة فيما يتعلق بمدينة بغداد وفق التخطيط العمراني الجديد في الوقت الذي نالت ثلاثة منها المقبولية من الناحية الرياضية واللوجستية ايضا وتم اختيار مكان مناسب في منطقة اليوسفية بالقرب من مطار بغداد، وقدمت الى رئيس الوزراء المقترح للمصادقة على احد المواقع المناسبة منها ليكون مدينة رياضية متكاملة فضلاً عن الملعب الدولي في مواقع رياضية لها مقبولية دولية، ونعتقد ان الموافقة ستصدر قريبا". وقال رياض في تصريح نشره الموقع الرسمي للوزارة، ان "تاخر الاعلان عن الموقع المقترح للملعب المهدى الى العراق من المملكة العربية السعودية الشقيقة لايتعلق بالجانب الذي يخص الاشقاء ولكنه يتعلق باسباب محلية قانونية اولا، واخرى تخص الموقع الذي يجب ان يتضمن شروط الـ فيفا واللجنة الاولمبية الدولية بمواصفات رياضية ناجحة والا ما الجدوى من انشاء الملعب بـ سعة كبيرة ولاينال شهادة الاعتراف من المؤسسات الرياضية الدولية".واشار رياض الى ان "المواقع المقترحة اصطدم بعض منها بـ آلية الاختيار غير المناسبة فيما يتعلق بمدينة بغداد وفق التخطيط العمراني الجديد في الوقت الذي نالت ثلاثة منها المقبولية من الناحية الرياضية واللوجستية ايضا وتم اختيار مكان مناسب في منطقة اليوسفية بالقرب من مطار بغداد، وقدمت الى رئيس الوزراء المقترح للمصادقة على احد المواقع المناسبة منها ليكون مدينة رياضية متكاملة فضلاً عن الملعب الدولي في مواقع رياضية لها مقبولية دولية، ونعتقد ان الموافقة ستصدر قريبا". المحرر: محمد خليل

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