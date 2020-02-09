سليماني لن يصل إلى الفضاء جراء فشل إطلاق القمر الإيراني

للمرة الرابعة تفشل إيران في إرسال قمر صناعي إلى الفضاء، ما أحبط كذلك بث أولى صوره لقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني من الفضاء، كما كان مخططا، حسب وسائل إعلام محلية.

وكتب وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي، في تغريدة على موقع تويتر، الأحد، إن "عملية إطلاق القمر الصناعي (ظفر) فشلت كما يحدث في الكثير من المشاريع العلمية.. لا يمكن إيقافنا ولدينا المزيد من الأقمار الصناعية الإيرانية"، وفق قوله.

وفي فجر 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، وضعت غارة جوية شنتها طائرة أمريكية مسيرة نهاية للعقل المدبر لنشاط إيران الإرهابي خارج حدودها، قاسم سليماني قائد فيلق القدس، قرب مطار بغداد بالعراق.

وأعلنت إيران فشلها في عملية إطلاق القمر الصناعي "ظفر" إلى الفضاء الخارجي، وذلك للمرة الرابعة في غضون أقل من عام.

ونقلت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (رسمية)، الأحد، بيانا أصدرته وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت فيه أن "القمر الصناعي (ظفر) لم يصل إلى السرعة المطلوبة لوضعه في مداره خارج الغلاف الجوي".

وذكر الناطق باسم القسم الفضائي داخل وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني أن هناك ما وصفها بتحسينات ضرورية سيتم إجراؤها لعملية الإطلاق المقبلة، على حد قوله.

ويأتي فشل إيران في إطلاق القمر الصناعي "ظفر" البالغ وزنه 113 كم الذي صاحب الإعلان عن قرب إرساله للفضاء الكثير من الترويج الإعلامي المحلي، بالتزامن مع حلول الذكرى 41 لما يطلق عليها ثورة الخميني التي أطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.





Advertisements

ويرى مراقبون أن طهران تسعى مؤخرا إلى تضخيم قدرات فيلق القدس بعد الهزة التي تعرض لها عقب مقتل قاسم سليماني، الذي كان مرتبطاً بوجوده من جراء ضربة أمريكية بالعراق 3 يناير/كانون الثاني الماضي، وفق إذاعة فردا التي تبث بالفارسية من التشيك.

وعمد النظام الإيراني إلى استخدام فيلق القدس المصنف إرهابيا كرأس حربة في التدخلات العسكرية بشؤون بعض دول الجوار إقليميا، ما أدى إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفشلت إيران في إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء لنحو 3 مرات خلال العام الماضي.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على موقع تويتر، مطلع سبتمبر/أيلول 2019، صورة بالأقمار الصناعية أظهرت فشل إيران في إطلاق قمر صناعي في مرحلة مبكرة.

وكشفت صورة ترامب عن منصة إطلاق مدمرة حينها.

وأخفقت إيران كذلك في عملية إطلاق قمر صناعي آخر أطلقت عليه اسم "ناهيد 1" إلى الفضاء، في يونيو/ حزيران الماضي، بسبب وقوع انفجار بمنصة الإطلاق.

وأعلن مسؤولون إيرانيون في يناير/ كانون الثاني 2019، فشل وصول قمر صناعي باسم "بيام" إلى الفضاء بسبب عدم وصول الصاروخ الحامل له إلى السرعة اللازمة.

وتتهم أمريكا النظام الإيراني باستخدام البرنامج الفضائي كستار للتغطية على أنشطة عسكرية وصاروخية أخرى، وتمثل الخطوة خرقا للعقوبات الدولية في هذا الصدد، وفق فردا.

وانتقدت الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وعدد من دول المنطقة محاولات إيرانية سابقة لإطلاق اختبارات صاروخية باليستية عبر الأقمار الصناعية.