جيش الاحتلال: صاروخا أطلق من قطاع غزة تجاه المستوطنات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

الخليج 365

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بأن صاروخا أطلق من قطاع غزة وسقط في أحد التجمعات الاستيطانية المحيطة بالقطاع.

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وأفادت وسائل الإعلام العبرية بأن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة داخل تجمع "شاعر هنيغيف" شمال شرق القطاع.

وأشار إلى أن سقوط الصاروخ في منطقة مفتوحة لم يؤد إلى إصابات أو أضرار.

وفى وقت سابق من اليوم، زعمت مصادر عبرية، بأن الانفجارات التي دوت بالقرب من المجلس الإقليمي شعر هنيغف ناجمة عن بالونات مفخخة انفجرت في الهواء، وفقا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وزعمت قوات الاحتلال أنه تم إطلاق قذيفتي هاون إلى مستوطنات غلاف غزة، مشيرة إلى سقوطها في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات.