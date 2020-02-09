عاجل.. إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 فبراير 2020

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة المصرية، إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

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وأضاف المتحدث العسكرى خلال بيان رسمى، أنه الساعة 5 مساء اليوم الأحد تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى.

وأضاف البيان أنه جارى أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث. وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.