شكرا لقرائتكم مصر: إحباط هجوم إرهابي بسيناء ومقتل 10 مسلحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث العسكري المصري، الأحد، إحباط هجوم إرهابي على كمين بسيناء. وقال إن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم إرهابي على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء وقتل 10إرهابيين. Advertisements وأضاف أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها وقتل10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر المسلحة. وذكر المتحدث العسكري أنه، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة ومقتل 7 عسكريين. وأكد أنه تجري حاليا أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحادث.

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