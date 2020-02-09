واشنطن بوست: توقيف رجل قرب البيت الأبيض هدد بقتل ترامب طعنا بالسكين

أوقفت أجهزة ​الأمن​ الأميركية رجلا قرب ​البيت الأبيض​ بواشنطن هدد بقتل الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، طعنا بالسكين، حسبما ذكرت "​واشنطن بوست​"، موضحة أن المواطن هو من ​ولاية فلوريدا​، واسمه روجر هيدجبيث، وقال: "أنا هنا من أجل قتل الرئيس دونالد ترامب. معي سكين لأفعل ذلك".

ووصف التقرير المعد من قبل حراسة البيت الأبيض هيدجبيث بأنه شخص يعاني من الشرود الذهني ويتلقى علاجا نفسيا. وتم حبسه بسبب تهديداته بإلحاق الأذى البدني وحمل سلاح محظور. وأوضحت السلطات أن الرجل كان بحوزته سكين له نصل يبلغ طوله نحو 9 سنتيمترات، إضافة إلى العثور على حافظة مسدس خالية.