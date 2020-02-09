عليا عباس: لم نلاحظ أن الأسعار تنخفض عند انخفاض سعر صرف الدولار بالسوق

اعتبرت مدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس أننا " لم نلاحظ أن الأسعار تنخفض عند انخفاض سعر صرف الدولار في السوق"، مشيرة في حديث تلفزيوني الى أنه "هناك نفقات بالليرة اللبنانية وبقيت كما هي وغير مسموح زيادة الأسعار بنفس زيادة الدولار، وعلى هذا الأساس نراقب على نسب الأرباح".
واضافت: "هناك جشع لدى البعض، ونحن نقارن سعر شراء وسعر مبيع ولا نقارن سعر مبيع قديم وسعر جديد، بل التركيز على الربح، واليوم يفترض أن تكون نسب الارباح أقل لا اعلى من قبل لأن الوضع استثنائي".
وقالت عباس: "هناك بعض الناس شعرت بالمسؤولية الانسانية ولكن بعضهم لا، وقاموا باستغلال ما يجري، ولذلك فإن عددا كبيرا من محاضر الضبط تطال الذين يزيدون نسب الأرباح بطريقة خيالية".
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