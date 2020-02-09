حزب التوحيد: الجيش اللبناني خط أحمر وللإسراع في توقيف المعتدين

اعلنت أمانة الإعلام في ​حزب التوحيد العربي​ في بيان استنكارها الإعتداء الذي تعرض له الجيش ال​لبنان​ي في المشرفة - ​الهرمل​، والذي أدّى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

واعتبر البيان أن ​الجيش اللبناني​ يشكّل خطاً أحمر وهو صمام أمان الوطن، مشيداً بتصميم وتفاني الجيش اللبناني في جهوده للمحافظة على ​الأمن​ والإستقرار وبتضحياته من أجل حماية لبنان، داعياً الى الإسراع في توقيف المعتدين والمحرضين لردع كل مَن يتجرأ على استهداف هيبة ​المؤسسة العسكرية​.

وتقدّم البيان بخالص تعازيه إلى ​قيادة الجيش​ و​مديرية المخابرات​ وعوائل الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.