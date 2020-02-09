حزب التوحيد: الجيش اللبناني خط أحمر وللإسراع في توقيف المعتدين

اعلنت أمانة الإعلام في حزب التوحيد العربي في بيان استنكارها الإعتداء الذي تعرض له الجيش اللبناني في المشرفة - الهرمل، والذي أدّى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
واعتبر البيان أن الجيش اللبناني يشكّل خطاً أحمر وهو صمام أمان الوطن، مشيداً بتصميم وتفاني الجيش اللبناني في جهوده للمحافظة على الأمن والإستقرار وبتضحياته من أجل حماية لبنان، داعياً الى الإسراع في توقيف المعتدين والمحرضين لردع كل مَن يتجرأ على استهداف هيبة المؤسسة العسكرية.
وتقدّم البيان بخالص تعازيه إلى قيادة الجيش ومديرية المخابرات وعوائل الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
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