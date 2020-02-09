عاتكة بري: حرارة الجسد هي المؤشر الاساسي والاول لفيروس الكورونا

أوضحت رئيسة مصلحة الطب الوقائي في ​وزارة ​الصحة​ العامة​ ​عاتكة بري، ان "حرارة الجسد هي المؤشر الاساسي والاول لفيروس ​الكورونا​ القاتل"، مشيرة الى ان "المسافرين الذين يأتون من الخارج عبر ​مطار بيروت​ يخضعون لفحوصات عبر السكنر الحراري وذلك من دون ازعاج المسافرين، وفرق الوزارة تعمل على متابعة حرارة اجساد الداخلين الى ​المطار​، واذا لاحظوا حرارة احد المسافرين عالية، يتم اخذه الى داخل الحجر الصحي في المطار ومن ثم يقومون بالاجراءات الاخرى"، مؤكدة "ضرورة ان يقوم الجميع بتعبئة الاستمارة لكي تتابع حالة المريض، وان عدم وجود خط مباشر بين ​لبنان​ و​الصين​ يحمينا نوعاً ما من الاصابة".

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