داوود: يبقى الجيش اللبناني البطل صمّام الأمان وضمانة الوطن ليحيا لبنان

أعتبر الوزير السابق ​محمد داوود​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "يبقى الجيش ال​لبنان​ي البطل صمّام الأمان وضمانة الوطن ليحيا لبنان".

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