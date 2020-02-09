شهيب: بعد تسلم يرق تبين أن هناك 162 ملفاً لجامعات بانتظار حل لمشاكلها

لفت الوزير السابق ​أكرم شهيب​، في حديث تلفزيوني، انه "بعد تسلم المدير العام للتربية ​فادي يرق​ تبين أن هناك 162 ملفاً لجامعات بانتظار حل لمشاكلها، والمشكلة الأساسية أن هناك من تخرج من جامعات لا تملك رخصة والمطلوب هو قضاء عادل ونزيه"، موضحاً ان "​أحمد الجمال​ يجب إما أن يحاكم أو أن يبرّئ، وهو كما كثر محسوب على جهات سياسية وحين أحلته على التحقيق لم أتلق أي رد فعل لا من ​تيار المستقبل​ ولا من أي فريق آخر".

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