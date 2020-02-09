روكز: يبقى اصحاب التضحية والوفاء من يدفعون ثمن الامن والامان في لبنان

أكد النائب ​شامل روكز​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "مرة جديدة كرامتنا غدراً جرحت، وانه القدر الدائم لحماة الوطن فانتم قدوتنا، وانتم شرفنا، وفي حين المصالح السياسية تعيش على حساب الوطن، يبقى اصحاب التضحية والوفاء من يدفعون ثمن الامن والامان في ​لبنان​".

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