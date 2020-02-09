علامة: الجيش اللبناني بمناقبيته يشكل الضمانة الوطنية وحامي الإستقرار

أكد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​فادي علامة​ أن ​الجيش اللبناني​ بمناقبيته يشكل الضمانة الوطنية وحامي الإستقرار. وفي نصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار علامة إلى أن "من حول الجيش يتوحّد كل اللبنانيين، والإعتداء عليه مستنكر ومُدان، ويشكل إعتداء على كل الوطن يستوجب معاقبة مرتكبيه. الرحمة للشهداء والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل".

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