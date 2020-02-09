وزير الصحة: لم نسجل حتى الأن اي حالة مصابة بالكورونا

أكد وزير الصحة ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، ان "​لبنان​ لم يسجل حتى اللحظة اي حالة مصابة بفيروس ​الكورونا​ القاتل، والطالب اللبناني الذي اتى من مقاطعة ووهان ​الصين​ية كان من الضروري ان نقوم بعزله"، مشدداً على "ضرورة ان يمتلك ​الشعب اللبناني​ حس الوعي الاجتماعي، لأننا نلمس ماذا تولد هذه الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف تقوم باستنزاف فرق عمل الوزارة اضافة الى توليد شعور للمواطن وتزيد ازمة اخرى اضافية على على الازمات المعيشية التي نعيشها".

ولفت حسن، الى ان "مدة الحجر الصحي هي 15 يوما بالتزامن مع مراقبة دورية مع الفريق المكلف من الوزارة، ولا يمكن فرض حجر على اي مسافر اتي من الصين اذا لم يحصل معه اي عوارض"، موضحاً "وجود في ​مطار بيروت الدولي​ 4 حواجز لوجستية تخفف من ان تتسرب بعض الحالات للبنان، وتعمل على مراقبة حرارة المسافرين، ويجب الاشارة الى ان المسافرين يقومون بتعبئة استمارة معينة، ولكن البعض يأخذون هذه الاستمارة الى المنزل"، متأملاً من المسافرين "اعادة الاستمارة لفرق ​وزارة الصحة​ للبناء عليها خلال الايام المقبلة"، مبيناً ان "فحص فيروس الكورونا موجود في ​مستشفى​ ​رفيق الحريري​ الجامعي ومتوفر، ولكي نجري للعائدين من الصين هذا الفحص يجب ان تتوفر عوامل الفيروس".