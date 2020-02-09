أبو الغيط: تثبيت الهدنة على رأس أولوياتنا في تسوية الأزمة الليبية

أكد الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، في كلمة ألقاها في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي أن "على رأس أولويات الجامعة في ​ليبيا​ تثبيت ​الهدنة​ القائمة والوصول إلى ترتيبات دائمة لوقف ​إطلاق النار​ ومراقبته، وإيقاف كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي"، مشيراً إلى أهمية "تنفيذ المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتفق عليها في عملية ​برلين​، وذلك وفق المرجعيات العامة لاتفاق الصخيرات وفي إطار الدور القيادي الذي تشرف عليه ​الأمم المتحدة​".

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