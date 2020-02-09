الدفاع الروسية: 20 عملية قصف على يد مسلحين في منطقة إدلب

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في ​سوريا​ ​اللواء​ يوري بورينكوف، في بيان ان المسلحين استهدفوا بعشرين عملية قصف تسع بلدات في محافظة ​اللاذقية​، وست بلدات في ​محافظة إدلب​، وبلدتين بمحافظة حماة في سوريا خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية"، مجدداً دعوته إلى قادة الفصائل المسلحة "لترك الاستفزازات المسلحة وسلوك طريق الحل السلمي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

هذا ولفت بورينكوف الى ان "الشرطة العسكرية نفذت دورية جديدة في مسارات مقررة في ريفي حلب والحسكة شمال سوريا بالقرب من الحدود التركية، بالإضافة إلى قيام الطيران الحربي الروسي بدورية جوية في المنطقة".