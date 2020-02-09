وزير الإعلام السوداني: زيارة البرهان الاخيرة أثارت خلافا لعدم علم الحكومة بها

أعلن وزير الإعلام ​السودان​ي فيصل ​محمد صالح​ إن "زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان ​عبد الفتاح البرهان​ إلى ​أوغندا​ الأسبوع الماضي ولقائه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنايامين نتانياهو هناك أثارت خلافا لأن ​الحكومة​ ​السوداني​ة لم تكن على علم بها"، مشيراً الى انه "تم الاتفاق على أن لجنة مكونة من المجلس السيادي والحكومة ستعيد تحديد المهام بشكل واضح"، منوها بأن "القرارات الكبرى في ​السياسة​ الخارجية لا يجب أن تتخذ بشكل انفرادي وإنما بتوافق بين ​مجلس الوزراء​ والمجلس السيادي".

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