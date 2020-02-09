الجيش المصري: مقتل سبعة من ضباط وأفراد الجيش بهجوم استهدف تمركزا أمنيا بسيناء

أعلن المتحدث العسكري المصري عن "مقتل سبعة من ضباط وأفراد ​الجيش​ إضافة إلى عشرة مسلحين في هجوم استهدف تمركزا أمنيا في ​شمال سيناء​". إضغط للمزيد

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