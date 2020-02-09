عبد اللهيان: وفد مصري طلب لقاء سليماني خلال تولي مرسي السلطة

كشف المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، أمير حسين عبد اللهيان، عن "مباحثات أجراها مع وفد أرسله الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى طهران"، موضحاً ان "الوفد المصري عندما زار طهران طلب لقاء الفريق قاسم سليماني ولو لخمس دقائق، وقالوا إن مرسي طلب منهم لقاء سليماني، وقالوا ان الاخير يدعم الثوار وهذا الأمر جيد جدا بالنسبة لنا أن نقول في مصر إننا التقينا بسليماني، وحين أبلغ الاخير أن الوفد المصري يريد أن يلتقي به، فكان رده أنه في حال كانت مباحثات المصريين إيجابية سألتقي بهم، وهذا ما فعله، حيث التقى بهم وتبادل معهم التحية".
وأوضح أنه وخلال لقاء سليماني بالوفد المصري "طرح عليهم بعض الملاحظات لكنهم لم يعملوا بها"، مبينا أنه "وبعد سقوط مرسي التقى ببعضهم وصرحوا بأنهم لو عملوا بنصائحهلما حل بهم ما حدث في مصر".
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