الصحة الكويتية: لم تسجل أي إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد حتى الآن

أكد المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الصحة​ ​الكويت​ية عبدالله السند، عدم تسجيل دولة الكويت أي حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد حتى الآن، مؤكداً أن "وزارة الصحة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة في الحفاظ على ​الأمن​ الصحي للبلاد".

وفي بيان له، أشار السند إلى أن "الوزارة تتابع عن كثب التطورات العالمية والإقليمية لانتشار فيروس كورونا المستجد والبيانات والتوصيات الصادرة من ​منظمة الصحة العالمية​ حول الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذا الفيروس بما يتفق مع اللوائح الصحية الدولية".