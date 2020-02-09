الصحة الكويتية: لم تسجل أي إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد حتى الآن

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، عدم تسجيل دولة الكويت أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، مؤكداً أن "وزارة الصحة مستمرة في اتخاذ الإجراءات الوقائية والتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة في الحفاظ على الأمن الصحي للبلاد".
وفي بيان له، أشار السند إلى أن "الوزارة تتابع عن كثب التطورات العالمية والإقليمية لانتشار فيروس كورونا المستجد والبيانات والتوصيات الصادرة من منظمة الصحة العالمية حول الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذا الفيروس بما يتفق مع اللوائح الصحية الدولية".
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