سلطات بنغلاديش:موظفو الطيران يرفضون إجلاء مواطنين من الصين بسبب كورونا

عجزت ​حكومة​ بنغلاديش عن مواصلة تطبيق خططها لإجلاء مواطنيها من مناطق انتشار فيروس "كورونا" في ​الصين​، بسبب رفض موظفي الطيران المخاطرة بحياتهم في هذه العمليات.

وأشار وزير خارجية بنغلاديش، أبو الكلام عبد المؤمن، للصحفيين إلى أن "موظفي شركة الطيران الوطنية لا يريدون التوجه إلى الصين، والطاقم الذي نفذ الرحلة السابقة لا يريد التوجه إلى هناك مجددا أيضا"، مؤكداً أن سلطات بلاده "تحاول استئجار ​طائرة​ صينية لتسيير هذه الرحلة، لكن دون إحراز أي نجاح يذكر حتى الآن".

وكانت حكومة بنغلاديش قد استعادت الأسبوع الماضي 312 من مواطنيها، معظمهم طلبة، من مدينة ووهان، مركز انتشار الفيروس الذي تجاوزت حصيلة ضحاياه 800 شخص، وكان من المقرر أصلا أن تنقل الرحلة الثانية 171 مواطنا إلى بلادهم.