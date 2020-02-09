شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"افريقية البرلمان" يطالب جنوب أفريقيا باستكمال أجندة مصر للتنمية القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جنوب أفريقيا والتي ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى بعد مصر باستكمال ما بدأته مصر في أجندة التنمية للقارة السمراء وزيادة الاستثمارات التمويلية لدول أفريقيا، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى عمل على إلقاء الضوء على المناطق الأفريقية التي يمكن الاستفادة منها واستغلالها والثروات الطبيعية التي تمتلكها القارة .

ولفت رئيس لجنة الشئون الأفريقية إلى أن جنوب أفريقيا عليها أن تستكمل مبادرة إسكات البنادق 2020 والتى تهدف للقضاء على الحروب والنزاعات فى قارة أفريقيا والتوقع من خلال آلية واضحة بنشوب صراعات في منطقة ما والعمل على حلها، مشيرا إلى أنه لابد من التركيز على الحرية والاستقلال السياسى والاجتماعي، وبدافع من التنمية القائمة على الاعتماد على الذات وتقرير مصير الشعوب مع الحكم الديمقراطى ومحوره الإنسان فى المقام الأول.

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وشدد "رضوان " أنه لابد من العمل على دعم جسور التعاون مابين الدول الإفريقية وعدم تعميق أي خلاقات ومضاعفة عوائد الاستثمار والمتوقفة على تمكين ودعم الشباب والمرأة فى افريقيا وتسليحهم بالوسائل التكنولوجية الحديثة ، موضحا أن أجندة الاتحاد الأفريقي تتحدد بناء على خلفية كل دولة عن القارة ومدى انتمائها، وتعمل على نقل تجربتها لباقي الدول ولفت انتباه العالم لقضية تعتبرها ملحة.

وكان قد سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقى لدولة جنوب أفريقيا لمدة عام، واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي إنجازات مصر خلال رئاستها للاتحاد الافريقى، مشيرا إلى أنه وبالرغم من تنامى التحديات أمام القارة لا سيما استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف خاصة فى منطقة الساحل والقرن الأفريقى، فقد حرصنا على تعزيز حالة الأمن والسلم فى القارة معتمدين على ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية باعتباره السبيل الأمثل للتعامل مع أزمات القارة وفهم خصوصيات الدول والشعوب الأفريقية.