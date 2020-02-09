انهيار منزل من 3 طوابق في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

انهار منزل قديم مكون من 3 طوابق، اليوم الأحد، في منطقة الشرقاوية التابعة لحي غرب شبرا الخيمة، وذلك دون خسائر بالأرواح.

تلقى مدير أمن القليوبية اللواء جمال الرشيدي إخطارًا من نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بانهيار منزل قديم مكون من 3 طوابق في منطقة الشرقاوية التابعة لحي غرب شبرا الخيمة.

انتقلت الأجهزة التنفيذية إلى مكان الواقعة، حيث تأكد عدم وجود إصابات بشرية، وحرر بذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق. ​